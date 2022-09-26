Фінансові новини
- |
- 26.09.22
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорщина не підтримає жодних санкцій проти Росії у сфері атомної енергетики - Сійярто
16:46 26.09.2022 |
Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.
"Ми ніколи не підтримували та ніколи не підтримуватимемо жодних санкцій, які ставлять під загрозу наші ядерні інвестиції, прямо чи непрямо", - сказав Сійярто у Міжнародному агентстві з атомної енергії у Відні.
За його словами, Угорщина буде проти санкцій проти Росії, які вплинуть на інженерні, будівельні та інформаційні технології, необхідні для реактора поблизу міста Пакш.
Контрольований державою російський атомний гігант "Росатом" уклав контракт на будівництво нового реактора в Угорщині, який, як очікується, почне працювати до 2030 року.
Сійярто додав, ЄС "вже рухається до рецесії" після того, як санкції порушили ланцюжки постачання енергії зі сходу на захід. За його словами, новий реактор, будівництво якого, як очікується, розпочнеться наступного року, потрібен для "захисту нашого суверенітету".
Раніше Сійярто заявив, що європейські інститути своїми діями нібито перешкоджають співпраці Будапешта й Москви в межах атомної електростанції "Пакш".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен
ТОП-НОВИНИ
|Протиракетні системи NASAMS до України ще не прибули
|Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління ОГТСУ і Укренерго
|Мобілізація у Росії. Що спільного між Кадировим та Собчак
|Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Шахраї вкрали у США близько 46 млрд доларів із програми допомоги під час пандемії
|Шанс на реванш: як дружня до України влада Чехії встояла перед «друзями Путіна»
|Орбан: якщо Брюссель не віддасть те, що належить Угорщині, ми звернемося до інших
|Угорщина не підтримає жодних санкцій проти Росії у сфері атомної енергетики - Сійярто
|Тиск газу впав в одній із ниток «Північного потоку 2», витік може бути поблизу о.Борнхольм
|США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен
Бізнес
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
|SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink