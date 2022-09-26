Тиск газу впав в одній із ниток «Північного потоку 2», витік може бути поблизу о.Борнхольм

Тиск газу впав в одній із ниток морського газопроводу "Північний потік 2", повідомляє оператор проекту Nord Stream 2 AG.

"НП на нитці А газопроводу "Північний потік 2". Сьогодні вночі диспетчер берегового майданчика "Північного потоку 2" зафіксував різке падіння тиску в лінії А. Берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії були негайно оповіщені. Триває розслідування", - йдеться у коментарі компанії.

Морське управління Данії повідомило про витік газу біля берегів острова Борнхольм. Передбачувана точка надзвичайної події знаходиться одразу за межами територіальних вод країни, у винятковій економічній зоні Данії. Локація точки НП відповідає трасі проходження газопроводу "Північний потік 2". Морське управління Данії радить судам обходити район НП за 5 миль.

Морський газопровід "Північний потік 2" потужністю 55 млрд. куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісепському районі Ленінградської області Росії до балтійського узбережжя Німеччини. На даний момент обидві нитки магістралі заповнені газом та готові до роботи.

Влада ФРН зупинила процес сертифікації газопроводу, а США внесли проектну компанію Nord Stream 2 AG до списку санкцій. Компанія була змушена розірвати контракти з персоналом через санкції, накладені на неї у відповідь на розв'язану РФ повномасштабну війну проти України.