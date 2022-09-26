У США заявляють, що вважають за потрібне запровадити стелю цін не лише на нафту з РФ, а й на нафтопродукти

Запропонована США стеля цін на російську нафту, на думку Вашингтону, має також поширюватися і на нафтопродукти, передає в понеділок агентство Bloomberg із посиланням на заступника помічника міністра фінансів Кетрін Волфрам.

"За словами Волфрам, пропозиція щодо стелі цін на нафту з Росії стосується і нафтопродуктів", - пише агентство.

Вона також зазначила, що США ведуть переговори з ОПЕК щодо того, як запланована "стеля" вплине на ціни на нафту. Також у ній ідеться, що Китай та Індія не беруть участі у переговорах навколо цієї пропозиції США.

