Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єгипет продає державні компанії, щоб підтримати економіку, яка постраждала внаслідок вторгнення Росії в Україну

 

Єгипет планує залучити 6 мільярдів доларів до середини наступного року, продавши частки в державних підприємствах, намагаючись підтримати економіку, яка постраждала через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство планування країни хоче залучити більше прямих іноземних інвестицій, а також веде переговори про нову позику з Міжнародним валютним фондом для того, що подолати наслідки стрімкого зростання рахунків за імпорт продовольства та палива.

Єгипет обіцяє розширити реформи, які дозволять зменшити роль держави в економіці відповідно до рекомендацій МВФ.

Фонд багатства Абу-Дабі ADQ і підрозділ Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії вже влили в Єгипет близько 3 мільярдів доларів, придбавши державні пакети акцій відомих компаній за угодами, які були укладені за підтримки Єгипетського суверенного фонду.

Також Єгипет створив фонд перед IPO, метою якого є реструктуризація деяких державних активів і підготовка їх до продажу часток.

Мета полягає в тому, щоб передати активи вартістю 3 мільярди доларів цьому фонду протягом трьох-шести тижнів, серед яких електростанція, побудована спільно з Siemens AG.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Єгипет
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,2375
  0,4279
 1,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3310  0,20 0,49 42,4048  0,37 0,88
EUR 40,0197  0,19 0,48 41,4814  0,60 1,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес