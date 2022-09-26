П'ять країн ЄС хочуть повністю заборонити імпорт російських алмазів — Reuters

Європейський Союз має припинити імпорт алмазів із Росії, заявили п'ять із 27 країн блоку у спільній пропозиції, пише Reuters.

За повне обмеження виступають Польща, Ірландія, Литва, Естонія й Латвія.

В Антверпенському всесвітньому алмазному центрі заявили, що санкції скоротять близько 30% бізнесу та будуть вигідні конкурентам. Також там вважають, що клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони російські дорогоцінні камені.

Бельгія, де найбільший у світі центр торгівлі алмазами, раніше відхиляла такі пропозиції.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що така заборона буде "великою втратою" і завдасть шкоди галузі, на яку припадає 5% експорту Бельгії та близько 30 000 робочих місць у країні. Проте джерело Reuters, представник ЄС і дипломат, які брали участь у підготовці нових санкцій проти Росії, очікують, що Бельгія зніме своє вето.

Виконавча комісія ЄС має представити державам-членам офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій проти Росії вже цього тижня. Санкції посилюють через оголошення мобілізації в Росії та проведення псевдореферендумів в Україні.