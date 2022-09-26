Ми заявили росіянам, щоб вони припинили розмови про ядерну зброю - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США висловили стурбованість Росії погрозами використання ядерної зброї у війні з Україною.

В інтерв'ю CBS Блінкен назвав риторику Путіна "безвідповідальною" і додав, що США висловили Росії свою стурбованість її погрозами.

"Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що всі ми діємо відповідально, особливо коли справа доходить до такої розпливчастої риторики", - сказав Блінкен.

"Ми дуже чітко заявили росіянам публічно, а також приватно, щоб вони припинили порожні розмови про ядерну зброю". Він підтвердив, що Сполучені Штати зв'язувалися з Кремлем щодо цих погроз ядерної війни.

"Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми ясно дали це зрозуміти", - сказав він.

Блінкен відмовився поділитись подробицями того, як США відреагують на застосування ядерної зброї. Однак він сказав, що адміністрація має план.

"Президент Байден був сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти українцям захистити себе, оскільки ми робимо все можливе, щоб згуртувати інші країни для тиску на Росію, ми також сповнені рішучості не розширювати цю війну", - пояснив Блінкен.

Блінкен сказав, що він бачив дуже явні докази воєнних злочинів із перших рук, коли декілька тижнів тому відвідав Україну. "Одним із місць, які я відвідав, було місто під назвою Ірпінь. І я бачив житлові будинки, блок за блоком, повністю зруйновані бомбами. Де б не відступала російська хвиля, те, що залишається після неї, є дуже яскравим свідченням звірств та воєнних злочинів", - сказав держсекретар.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати тих, хто намагається зібрати докази. І провести розслідування. І, зрештою, притягнути до відповідальності винних", - сказав Блінкен.

Телекомпанія зазначає, що минулого четверга, коли звірства в Україні були викладені перед Радою Безпеки ООН, міністр закордонних справ Росії заявив, що вони були інсценовані, і заявив, що Росія стала жертвою.

"Це "Аліса у країні чудес". Це світ догори дном. Верх - це низ, біле - це чорне, а правда - це брехня", - сказав Блінкен. "Усі ці слова, всі ці слова звучать повною нісенітницею для кожного члена Ради Безпеки... Отже, це словесне виверження не має жодного ефекту для решти світу".

Блінкен заявив, що "вибори" щодо приєднання територій України до Російської Федерації є фікцією і ніколи не будуть визнані. Він також сказав, що наразі із Росією не ведуться значущі переговори щодо припинення війни в Україні. "Переговорів немає, тому що наразі Росія не продемонструвала жодної готовності брати участь у змістовних дискусіях", - сказав Блінкен. "Якщо і коли це зміниться, ми зробимо все можливе, щоб підтримати дипломатичний процес", - повідомив він.

Для Блінкена війна Путіна в Україні провалилася. "Він із самого початку дуже чітко сказав, що його мета полягала в тому, щоб стерти ідентичність України як незалежної країни, що вже зазнало невдачі", - сказав Блінкен. "Українці борються за свою землю. Вони борються за свою країну. Це не те, за що вони хочуть боротися. Українці виборюють своє майбутнє. Вони виборюють свою землю. Вони виборюють свої життя", - підсумував він.