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У Швейцарії підвищать пенсійний вік для жінок
11:57 26.09.2022 |
На референдумі, який відбувся у Швейцарії в неділю, 25 вересня, мешканці країни схвалили урядовий план пенсійної реформи. Він передбачає підвищення пенсійного віку для жінок з 64 до 65 років, щоб привести його у відповідність до пенсійного віку чоловіків.
Водночас винесена на референдум пропозиція щодо введення суворіших правил у тваринництві не здобуло підтримки більшості.
Підвищити пенсійний вік для жінок допомогли чоловіки
За даними уряду Швейцарії, зміни до пенсійної системи підтримали 50,57 відсотка голосів, підрахунок був завершений у всіх кантонах. Подібні реформи вже намагалися запровадити у 2004 та 2017 роках, але тоді вони не отримали необхідної підтримки населення.
Противники плану, включно з профспілками та лівими політичними партіями, зазначають, що жінки стикаються зі значною дискримінацією та в середньому отримують меншу зарплату, тобто отримують менші пенсії, ніж чоловіки.
За даними міністерства економіки Швейцарії, у 2020 році жінки отримували майже на 35 відсотків меншу пенсію, ніж чоловіки.
Опитування напередодні голосування показали, що реформу підтримують 70 відсотків чоловіків та лише 42 відсотки жінок. Ранні прогнози в неділю показали, що більшість виборців у німецькомовній частині Швейцарії підтримали реформу, тоді як франкомовний захід здебільшого був налаштований проти неї.
Окреме голосування щодо фінансування видатків, необхідних для проведення реформи, через підвищення податку з продажів набрало понад 55 відсотків підтримки.
Заборона "промислового фермерства" не пройшла
Також на референдум була винесена пропозиція щодо обмежень у тваринництві. Її підтримали трохи більше 37 відсотків населення, тому вона не була ухвалена. Пропозиція, підтримана організаціями захисту прав тварин і екологів, була спрямована на припинення "інтенсивного розведення", яке передбачає утримання багатьох тварин на невеликій закритій території, щоб виробляти велику кількість м'яса, яєць або молока з найменшими видатками.
Уряд Швейцарії виступив проти цієї пропозиції, стверджуючи, що це призведе до підвищення цін, і заявивши, що в Швейцарії вже діють суворі закони про гідне поводження з тваринами. На думку представників влади, відповідні обмеження також могли б викликати проблеми з торговими партнерами щодо імпорту продуктів тваринного походження.
Опитування громадської думки демонстрували, що спочатку пропозиція отримала підтримку, але згодом вона скоротилася, частково через спротив власників худоби. Прихильники наголосили, що раді широкій дискусії з цього питання.
Швейцарія, ймовірно, є найвідомішим у світі практиком "прямої демократії", де різноманітні законодавчі зміни часто виносяться на публічне голосування для остаточного рішення. Як правило, щороку відбувається чотири раунди референдумів щодо низки питань. Більш серйозні зміни, такі як зміна конституції або приєднання до наднаціональної організації, повинні пройти публічне голосування, перш ніж вони зможуть стати законом.
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