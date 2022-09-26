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АНАЛІТИКА

Mazda планує припинити виробництво в Росії

 

Автовиробник Mazda розглядає можливість припинення виробництва в Росії через перебої в ланцюзі постачання, спричинені війною в Україні.

Про це повідомляє Nikkei.

Компанія Mazda виробляла автомобілі на спільному підприємстві з місцевим автовиробником Sollers у східному Владивостоці за так званим методом нокдауну, коли деталі відправляються на місцеву збірку.

Згідно з даними дослідницької компанії MarkLines, спільно із часткою Sollers виробництво на заводі у 2021 році досягло приблизно 29 000 одиниць.

Як зазначається, виробництво вже було призупинено, і Mazda зараз розглядає можливості повного виходу з РФ. Проте жодного рішення про припинення продажів чи обслуговування не прийнято.

Це відбувається після того, як у п'ятницю компанія Toyota оголосила про вихід з операцій у Росії. Toyota припинить виробництво і продажі, за винятком технічного обслуговування автомобілів, які вже продаються в Росії.

У 2021 році Toyota випустила 80 000 автомобілів і продала 110 000 в країні, а її завод у Санкт-Петербурзі виробляв позашляховик RAV4 та інші.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Mazda, Росія
 

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