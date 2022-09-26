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Джеймі Даймон
Німецька RWE підписала угоду про постачання СПГ з ОАЕ
11:36 26.09.2022 |
Німецький енергетичний концерн RWE підписав угоду з державною нафтовою компанією Об'єднаних Арабських Еміратів ADNOC про постачання скрапленого природного газу (СПГ) до ФРН, повідомила пресслужба RWE у неділю, 25 вересня.
Перша партія скрапленого природного газу обсягом 137 тисяч кубометрів надійде на плавучий термінал з прийому СПГ у Брунсбюттелі, неподалік Гамбурга, наприкінці грудня 2022 року, йдеться в повідомленні. RWE зазначає, що укладення угоди з ADNOC є "важливою віхою у побудові інфраструктури постачання СПГ у Німеччині та забезпеченні більш диверсифікованого газопостачання".
Окрім того, дві компанії підписали меморандум про взаєморозуміння щодо багаторічних поставок СПГ до Німеччини починаючи з 2023 року. СПГ від ADNOC може доставлятися до ФРН через плавучі або через наземні регазифікаційні термінали в міру їх введення в експлуатацію.
ФРН шукає альтернативи російському газу
Німеччина, яка донедавна сильно залежала від РФ щодо газу, прагне диверсифікувати свої поставки енергоносіїв після російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Про угоду RWE з ADNOC було оголошено на другий день дводенної поїздки канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до країн Перської затоки у пошуках альтернативних постачальників енергоносіїв.
"Нам потрібно переконатися, що виробництво СПГ у світі розвинене настільки, що існуючий високий попит може бути задоволений без необхідності вдаватися до виробничих потужностей, які існують в Росії", - сказав Шольц перед укладенням угоди.
Раніше в неділю президент ОАЕ шейх Мухаммед бін Заїд Аль Нагаян підписав із Шольцем угоду, яка передбачає зміцнення енергетичної безпеки та промислового зростання. Після візиту до Абу-Дабі Шольц вирушив до Катару. У суботу канцлер провів перемовини з питань постачання енергоносіїв з головними представниками королівської родини Саудівської Аравії, включаючи наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана.
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