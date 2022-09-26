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Греція наполовину скоротила імпорт російського газу
11:23 26.09.2022 |
Греція скоротила імпорт російського газу більш ніж наполовину цього року завдяки збільшенню поставок від інших виробників на єдиний термінал зрідженого природного газу під Афінами.
Про це повідомив оператор газової мережі країни, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
LNG-термінал на острові Ревітуса, за 40 км від Афін, може зберігати 225 000 кубометрів газу та регазифікувати 1400 кубометрів на годину.
Він викликає зростаючий інтерес з боку внутрішніх та регіональних імпортерів і відіграє ключову роль в енергетичній стратегії Греції та її зусиллях підвищення безпеки поставок напередодні зими, повідомила Марія Ріта Галлі, виконавчий директор грецького оператора газової мережі DESFA.
"У контексті енергетичної кризи Ревітуса є інфраструктурою для імпорту, терміналом, який дозволяє різноманітним джерелам поставок, різним джерелам LNG надходити на грецький газовий ринок. Вже цього року, максимально задіявши Ревітусу, ми спостерігаємо зниження імпорту газу з Росії", - сказала Галлі.
Зі зростанням попиту на LNG у всьому світі кількість вантажів, що прибувають до Ревітусу, подвоїлася порівняно з минулим роком.
Греція протягом багатьох років покладалася на Росію для задоволення близько 40% своїх потреб у газі, але вона збільшила закупівлю LNG в інших країнах відповідно до плану Європейського Союзу щодо скорочення залежності від російської енергії.
Вона також отримує російський газ трубопроводом "Турецький потік", який також доставляється до Угорщини через Сербію.
Майже дві третини з 6,5 млрд кубометрів газу, що щорічно споживається Грецією, використовуються для виробництва електроенергії.
Як і інші європейські країни, вона зіткнулася з різким зростанням цін на енергоносії та з минулого року витратила близько 9 мільярдів євро на субсидування рахунків за електроенергію для домашніх господарств та підприємств.
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