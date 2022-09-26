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Лейбористи Великої Британії виступають проти зниження податків для багатих
11:08 26.09.2022 |
Лідер Лейбористської партії Великої Британії Кер Стармер, у неділю пообіцяв не допустити скасування найвищої ставки податку на прибуток, заявивши, що зниження податків для багатих не призведе до економічного зростання.
Про це повідомляє Reuters.
Стармер заявив, що відновить максимальну ставку податку на прибуток до 45% після того, як уряд скасує її.
Лейбористи зазнали нищівної поразки на останніх загальних виборах у 2019 році, і Стармер перебуває під тиском, щоб утвердити себе як прем'єр-міністра з чіткою політикою, щоб кинути виклик консерваторам.
Обрання Ліз Трасс новим лідером Консервативної партії на початку цього місяця призвело до розширення ідеологічної прірви між основними партіями Британії.
"Я не вірю в цю теорію, згідно з якою тільки ті, хто знаходиться на самому верху, дуже багаті, створюють і рухають нашу економіку. Це трудящі по всій країні", - сказав Кер Стармер.
Міністр фінансів Квасі Квартенг минулого тижня оголосив історичне зниження податків, скасував обмеження на бонуси банкірів і оголосив про величезне збільшення запозичень у фіскальній заяві.
Стармер сказав, що крок Квартенга щодо зниження найвищої ставки податку був "надзвичайно розбіжним" і несправедливим, оскільки це призвело до зниження податку на 55 000 фунтів стерлінгів для тих, хто заробляє 1 мільйон фунтів.
Однак Стармер сказав, що уряд лейбористів не скасує рішення уряду знизити базову ставку податку на прибуток до 19% з 20%, заявивши, що зниження податку піде на користь робітникам.
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