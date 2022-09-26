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Британія збільшить витрати на оборону щонайменше на 52 мільярди фунтів через російську агресію
11:04 26.09.2022 |
Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Велика Британія у відповідь на російську агресію збільшить витрати на оборону щонайменше на 52 млрд фунтів.
Про це розповів у інтерв'ю The Sunday Telegraph.
Бен Уоллес підтвердив, що новий прем'єр-міністр Ліз Трасс дотримується своєї передвиборчої обіцянки, збільшити витрати на оборону на 3% до 2030 року.
Пан Уоллес зазначив, що армія фактично зростатиме в результаті збільшення витрат, яке, за його словами, відбулося вперше після десятиліть скорочень фінансування.
Він додав, що річний оборонний бюджет до 2030 року має становити приблизно 100 млрд фунтів, що на 52 млрд більше поточної суми, яку міністр вважає величезною.
Також він похвалив пані Трасс за збільшення фінансування, та розкритикував колишнього канцлера скарбниці Ріші Сунака та казначейство за "корпоративне рейдерство" збройних сил з 1990-х років.
"Мій відділ настільки звик до 30-40 років узгодження скорочень відповідних сучасними бойовими діями, що їм доведеться звикнути до зовсім іншої культури, а це означає, що ми будемо рости, ми насправді змінимось", - зазначив Уоллес.
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