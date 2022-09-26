Байден відібрав в Афганістану статус основного союзника за межами НАТО

Президент США Джо Байден забрав в Афганістану статус основного союзника поза межами НАТО - більш ніж через рік після того, як таліби захопили владу в Кабулі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в рішення Байдена на сайті Білого дому.

"Повноваженнями, наданими мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року, ... я припиняю надання Афганістану статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза межами НАТО для цілей цього Закону та Закону про контроль за експортом озброєнь", - йдеться у президентському меморандумі на ім'я Держсекретаря Ентоні Блінкена.

У 2012 році Сполучені Штати надали Афганістану статус основного союзника поза межами НАТО (MNNA), що розчистило шлях для підтримки оборонних і економічних відносин між двома країнами.

Цей статус надав Афганістану низку пільг та поступок у наданні допомоги та обладнання, пов'язаних з обороною та безпекою.

Зміна статусу Афганістану відбулася після того, як минулого року Байден вивів американські війська з країни, поклавши край майже 20-річній війні.

Вперше статус MNNA був наданий у 1987 році. За даними Державного департаменту, після скасування статусу Афганістану, США матимуть 18 основних союзників поза НАТО.

Це Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південна Корея, Таїланд і Туніс.

Тайвань розглядається як MNNA без формального визначення таким.

Основні союзники поза НАТО мають право на позики матеріалів, постачання або обладнання для спільних досліджень, розробок, випробувань або оцінювання. Вони також мають право на розміщення на своїй території військових резервних запасів, що належать США, за межами військових об'єктів США.