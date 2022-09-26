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У восьмому пакеті санкцій ЄС не буде обмеження цін на російську нафту - ЗМІ
09:18 26.09.2022 |
У восьмому пакеті санкцій Європейського союзу проти Росії, ймовірно, не буде обмеження цін на російську нафту.
Про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда",
"Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії", - йдеться у повідомленні.
"Але, швидше за все, будуть санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції (на 12 мільярдів євро) + додавання дюжини осіб, причетних до "референдумів", - додав Джозвяк.
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