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АНАЛІТИКА

У восьмому пакеті санкцій ЄС не буде обмеження цін на російську нафту - ЗМІ

 

У восьмому пакеті санкцій Європейського союзу проти Росії, ймовірно, не буде обмеження цін на російську нафту.

Про це написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда",

"Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії", - йдеться у повідомленні.

"Але, швидше за все, будуть санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції (на 12 мільярдів євро) + додавання дюжини осіб, причетних до "референдумів", - додав Джозвяк.
Ключові теги: Росія, ЄС
 

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