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Росіянам достроково підвищили тарифи на газ та комунальні послуги
22:11 23.09.2022 |
Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Росії відбудеться на вісім місяців раніше від раніше запланованих строків - вже з 1 грудня 2022 року.
Таким чином, цього року тарифи на комуналку в Росії підвищать двічі: перша індексація була 1 липня, повторна відбудеться 1 грудня, пише російське видання "Коммерсант".
Як повідомили у Мінекономрозвитку РФ, тарифи для росіян зростуть з 1 грудня на 9%, а тарифи на газ для населення та промисловості - на 8,5%.
Наступну індексацію тарифів у міністерстві пообіцяли провести через півтора роки - у липні 2024 року.
"Зміна вартості торкнеться холодної та гарячої води, електроенергії, тепло, газу та твердих комунальних відходів... середній щомісячний платіж на одну сім'ю з трьох осіб на місяць... зросте на 324 рублі, з 1 липня 2024 року - на 248 рублів на місяць і з 1 липня 2025 року - на 221 рубль на місяць", - повідомили у російському міністерстві.
У тексті уточнюється, що остаточне рішення про рівень індексації має приймати влада суб'єктів РФ.
Як повідомлялося, російський уряд готує підвищення податків для експортерів сировини, а також підвищення тарифів на газ для населення всередині країни, щоб зменшити дефіцит федерального бюджету.
Зокрема, у 2023 році доходи бюджету РФ оцінюються у суму близько 26 трлн руб., витрати - близько 29 трлн руб., а дефіцит бюджету в 2023 році складе 2,9 трлн рублів (понад $47 млрд за поточним курсом) або 2% ВВП.
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