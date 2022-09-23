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У Нідерландах запустили новий термінал для імпорту скрапленого газу
17:48 23.09.2022 |
Новий термінал для прийому скрапленого природного газу (LNG) фізично запрацював у Нідерландах.
Як свідчать статистичні дані платформи Gas Infrastructure Europe, з 16 вересня у ній відображається інформація про надходження газу з плавучої приймальної установкм регазифікації EemsEnergy LNG, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Наразі термінал заброньовано трьома компаніями - чеською СEZ, Shell Western LNG BV та французькою Engie.
У статистиці за перші шість днів є приклади використання його потужностей в інтервалі від 73% до 99,99%.
Як повідомлялося, у липні EemsEnergyTerminal - дочірня компанія компанії Gasunie - підписала спільний контракт із Shell Western LNG та чеською СEZ на постачання 7 млрд кубометрів газу на плавучий термінал у порту Емсхавен у Нідерландах.
До цього року в Нідерландах був лише LNG -термінал у порту Роттердама. Розширення Емсхавена та оптимізація у Роттердамі подвоїть імпортні потужності для LNG в країні.
LNG-термінал у порту Емсхейвен складатиметься з двох плавучих FSRU (плавучих установок для зберігання та регазифікації), Exmar S188 та Golar Igloo. Разом вони мають пропускну спроможність приблизно 8 млрд кубометрів на рік.
Протягом наступних п'яти років у порту Емсхейвен установки FSRU будуть перетворювати LNG назад у його газоподібну форму. Термінал також зможе зберігати LNG.
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