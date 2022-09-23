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Польща завершила будівництво трубопроводу для імпорту газу з Норвегії
16:43 23.09.2022 |
Польська компанія Gaz-System завершила будівництво газопроводу Baltic Pipe, його офіційне відкриття має відбутися наступного вівторка, у церемонії візьмуть участь представники трьох країн: Норвегії, Данії та Польщі.
Про це повідомила представниця Gaz-System Івона Доміняк, інформує Польське радіо.
Вона уточнила, що газопровід Baltic Pipe вже заповнений газом.
"Усі елементи Baltic Pipe, які зреалізував Gaz-System заповнені газом. Підморський газопровід, Нєхоже-Плоти, Ґоленюв-Львувек та три газокомпресорні станції", - додала представниця компанії.
Роботи з будівництва газопроводу тривали два роки з моменту укладення договорів. Газопровід Baltic Pipe запрацює з 1 жовтня.
Як повідомлялося, Baltic Pipe - це стратегічний проєкт, який має створити новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі та до кінцевих споживачів у сусідніх країнах. Газопровід зможе постачати 10 млрд кубометрів природного газу щорічно в Польщу і 3 млрд кубометрів - з Польщі до Данії.
Газогін має бути готовий до транспортування перших обсягів газу 1 жовтня 2022 року.
Інвесторами проєкту є транспортні оператори: данська Energinet та польська Gaz-System.
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