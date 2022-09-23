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АНАЛІТИКА

Американський виробник алюмінієвих банок Ball продав бізнес у РФ за $530 мільйонів

 

Американський виробник упаковки Ball Corporation, який займав 70% випуску алюмінієвих банок для напоїв на російському ринку, продав свій російський бізнес місцевій групі "Арнест" за 530 млн дол.

Про це йдеться у заяві Ball Corporation.

У повідомленні Ball Corporation зазначається, що покупець придбав "весь російський бізнес" компанії, у релізі російської групи вказується, що до периметру угоди увійшли три заводи - у Московській, Ленінградській та Челябінській областях.

Як пише Forbes Russia, консолідований виторг російських заводів Ball в 2021 році склав 43,8 млрд рублів, EBITDA - 11,3 млрд рублів. На заводах компанії працює понад 900 осіб.

При цьому, частка Ball Corporation на внутрішньому ринку Росії становила 2021 року близько 70%.

Ball Corporation окрім випуску алюмінієвих банок займається виробництвом товарів для дому та особистої гігієни. У березні 2022 року корпорація вирішила піти з російського ринку. Президент і головний виконавчий директор Ball Ден Фішер назвав угоду "рішенням, що найкраще забезпечує майбутнє колег і активів Ball в Росії".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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