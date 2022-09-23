Швейцарія на референдумі проголосує щодо заборони промислового фермерства

У Швейцарії в неділю пройде референдум про те, чи потрібно заборонити промислове тваринництво як неконституційне та припинити імпорт м'яса, вирощеного на інтенсивних фермах.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Останнє опитування показує, що 52% виборців виступають проти заборони, а 47% підтримують її.

Якщо ініціативу прийнято, конституція Швейцарії, яка вже захищає "добробут та гідність тварин", буде змінена, щоб включити право тварин "не піддаватися інтенсивному вирощуванню", а нові закони знизять норми поголів'я тварин до відповідних органічних стандартів.

Згідно з чинним швейцарським законодавством, "ви можете розмістити 27 000 курчат в одному сараї, а їхній простір для переміщення буде розміром з аркуш паперу формату А4", - сказав Сільвано Лігер, керуючий директор групи захисту тварин Sentience Politics, яка запропонувала провести голосування.

"Свині також утримуються в сараях, до 1500 на ферму, при цьому 10 свиней ділять простір середнього місця для паркування. У таких умовах неможливо гідно ставитись до тварин", - сказав він.

Єдиною політичною партією в уряді, котра підтримала заборону, є Соціал-демократична партія.

За підрахунками прихильників заборони, потенційна заборона торкнеться лише 5% ферм. Хоча точних даних про частку дрібних ферм у країні немає, загальна кількість швейцарських ферм скорочується, а розмір ферм збільшується, згідно з даними національного статистичного управління.

Компанія проти заборони, ініційована Швейцарським союзом фермерів (SBV), стверджує, що чинні закони, що обмежують кількість сільськогосподарських тварин, означають, що інтенсивного землеробства у Швейцарії немає.

"Швейцарські фермери можуть розмістити до 18 000 курей-несучок та 27 000 м'ясних курчат", - сказав голова відділу виробництва, ринку та екології SBV Мішель Дарбелле. За його словами, якщо заборона буде схвалена, максимальна кількість складатиме 4000 курей-несучок і 500 м'ясних курчат, а зміна стандартів на свиней означатиме зниження виробництва свинини на 50%.