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У Молдові провалився вотум недовіри уряду
11:47 23.09.2022 |
Вотум недовіри уряду Молдови, висунутий у парламенті Блоком комуністів та соціалістів минулого тижня, провалився.
Про це пише Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".
За вотум проголосували лише 30 депутатів від блоку ПКРМ-ПСРМ. Депутати від партії "Шор" у засіданні не брали участі.
Перед розглядом вотуму виступила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця, яка запропонувала провести хвилину мовчання на згадку про загиблих в Ізюмі.
Потім прем'єр-міністр звернулася до ініціаторів вотуму недовіри. "Ви ніколи не були при владі під час війни, хіба що під час війни з власним народом. Вам не треба було розбиратися із кризою біженців чи енергетичною кризою. Вам не треба було за ніч шукати нові маршрути, бо обірвалися лінії постачання провізії", - сказала Гаврилиця.
Через тривалі дебати голосування відбулося близько 10-ї вечора. Згідно з чинним законодавством, вотум недовіри мають висунути щонайменше чверть депутатів. У разі прийняття вотуму недовіри прем'єр-міністр має протягом трьох днів подати президенту Молдови відставку уряду.
Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду, яка перебуває на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, скликала Вищу раду безпеки, щоб обговорити ризики, спричинені оголошеною в Росії частковою мобілізацією.
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