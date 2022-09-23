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Велика Британія шукає можливості закупити скраплений газ у США – Bloomberg
09:52 23.09.2022 |
Велика Британія намагається укласти довгострокові контракти на постачання скрапленого природного газу з американськими постачальниками, оскільки високі ціни на енергоносії в Європі загрожують економіці не лише цієї зими. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.
За даними джерел, урядова група з енергопостачання шукає пропозиції від експортерів СПГ до США для постачання терміном до 20 років. Переговори з американськими постачальниками скрапленого газу ще на ранній стадії.
Видання зазначає, що Велика Британія намагається укласти контракти на додаткові постачання газу в період, коли інші європейські країни також намагаються диверсифікувати свої джерела палива в довгостроковій перспективі.
Велика Британія не залежить від російського газу, але конкуренція за енергоносії в ЄС також впливає на здатність країни справлятися з енергокризою, зазначає видання.
"Очевидно, що уряд Трас займається цим питанням на високому урядовому рівні, щоб зафіксувати довгострокові постачання за доступними цінами, як і німці", - цитує видання президента американської галузевої лобістської групи LNG Allies Фреда Хатчісона.
За його словами, іншим європейським країнам краще діяти швидко, оскільки запаси зрідженого газу у США майже розпродано.
Приватна компанія Великої Британії збільшила закупівлю ЗПГ після вторгнення Росії в Україну. Зокрема, енергокомпанія Centrica Plc підписала угоду про купівлю газу у норвезької Equinor ASA, а у серпні - в американської компанії Delfin Midstream.
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