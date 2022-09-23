Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія шукає можливості закупити скраплений газ у США – Bloomberg

 

Велика Британія намагається укласти довгострокові контракти на постачання скрапленого природного газу з американськими постачальниками, оскільки високі ціни на енергоносії в Європі загрожують економіці не лише цієї зими. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

За даними джерел, урядова група з енергопостачання шукає пропозиції від експортерів СПГ до США для постачання терміном до 20 років. Переговори з американськими постачальниками скрапленого газу ще на ранній стадії.

Видання зазначає, що Велика Британія намагається укласти контракти на додаткові постачання газу в період, коли інші європейські країни також намагаються диверсифікувати свої джерела палива в довгостроковій перспективі.

Велика Британія не залежить від російського газу, але конкуренція за енергоносії в ЄС також впливає на здатність країни справлятися з енергокризою, зазначає видання.

"Очевидно, що уряд Трас займається цим питанням на високому урядовому рівні, щоб зафіксувати довгострокові постачання за доступними цінами, як і німці", - цитує видання президента американської галузевої лобістської групи LNG Allies Фреда Хатчісона.

За його словами, іншим європейським країнам краще діяти швидко, оскільки запаси зрідженого газу у США майже розпродано.

Приватна компанія Великої Британії збільшила закупівлю ЗПГ після вторгнення Росії в Україну. Зокрема, енергокомпанія Centrica Plc підписала угоду про купівлю газу у норвезької Equinor ASA, а у серпні - в американської компанії Delfin Midstream.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0768
  0,1316
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5326  0,17 0,41 42,7796  0,08 0,18
EUR 40,2109  0,32 0,79 42,0778  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес