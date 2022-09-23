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Пентагон уклав контракт на розробку гіперзвукових ракет майже на 1 млрд доларів
09:24 23.09.2022 |
Міністерство оборони США уклало з компанією Raytheon Missiles and Defense контракт на розробку для ВПС США гіперзвукових крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Сума операції склала понад 985 млн доларів.
У повідомленні наголошується, що контракт передбачає "проєктування, розробку та початкові постачання" відповідних ракет.
Роботи планується завершити до березня 2027 року.
Нагадаємо, американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies планує розробити унікальну систему попередження про ракетні напади. Побудує для цього 14 супутників, які здатні відстежувати гіперзвукові ракети.
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