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АНАЛІТИКА

Конгрес США доручив Пентагону прискорити постачання великих безпілотників для України

 

Конгресмени США попросили міністра оборони Ллойда Остіна прискорити розгляд Пентагоном запиту влади України на постачання великих бойових безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

План адміністрації Байдена про постачання Україні чотирьох великих бойових безпілотників у червні зупинився через побоювання з приводу влучення технічно складного обладнання у розпорядження російських військових.

Технічне заперечення проти продажу було висунуте Управлінням із захисту оборонних технологій - групою у складі міністерства оборони, яка відповідає за захист дорогих військових технологій від противників, повідомили джерела.

План продажу безпілотників MQ-1C Grey Eagle, про існування якого вперше стало відомо ще в березні, схвалили офіційні особи, повідомили три джерела.

У листі, підписаному як республіканцями, так і демократами, йдеться про нещодавні перемоги України та додається, що використання ефективніших безпілотних авіаційних систем на полі бою дозволить Збройним силам України краще тримати оборону території, за яку вони так завзято билися.

Зазначимо, що безпілотник Grey Eagle має дальність польоту понад 300 кілометрів і може нести до чотирьох ракет Hellfire. Компанія-виробник готова взяти на себе витрати на навчання українських військових.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена поки що утримується від затвердження запиту України на передачу бойових безпілотників далекого радіусу дії MQ-1C Grey Eagle.
Ключові теги: США
 

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