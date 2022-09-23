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АНАЛІТИКА

У Бундестазі після спекотних дебатів відклали термінові постачання танків Україні

 

На пленарному засіданні Бундестагу знову відклали голосування на пропозицію про негайну передачу українській армії німецьких танків Leopard, передавши проєкт документа на розгляд комітетам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Правоцентристський опозиційний блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) вимагає провести голосування на пропозицію Бундестагу, в якому міститься заклик до уряду негайно дозволити експорт німецьких танків і бойових машин піхоти в Україну.

Це було б рівнозначно вотуму недовіри стратегії канцлера Німеччини Шольца щодо України, оскільки канцлер неодноразово виключав такі постачання, доки інші західні союзники не поставлять аналогічну важку техніку, зазначає видання.

Пропозиція опозиції була особливо небезпечною для Шольца та його Соціал-демократичної партії (СДПН), тому що провідні політики з його партнерів з коаліції, Зелених та ліберальної Вільно-демократичної партії (СвДП) також вимагали постачання німецьких танків Leopard

"Голосування щодо постачання зброї в Бундестазі ризикувало виявити фатальні тріщини в єдності уряду і навіть могло призвести до поразки Шольца в парламенті", - пише видання.

Однак після спекотних 50-хвилинних дебатів більшість депутатів від СДПН, Зелених та СвДП проголосували за те, щоб направити пропозицію опозиції до комітетів із закордонних та економічних справ для подальшого обговорення. Це фактично затримує пленарне голосування за текстом на кілька тижнів.

Проте уряд тепер також стикається з ризиком відновлення тиску наступного тижня, оскільки опозиція може вимагати проведення пленарного голосування за іншою пропозицією "Танки для України", яку ХДС/ХСС спочатку висунув у червні, але також було відкладено, делегувавши її на рівень комітету.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до федерального уряду з проханням не виправдовувати відмову у постачанні танків поведінкою США чи інших країн, адже вони незалежні від інших держав.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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