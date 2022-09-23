Євросоюз запасається газом – сховища заповнені на 86%

На сьогодні сховища природного газу в країнах Європейського Союзу в середньому заповнені на 86%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив голова представництва Єврокомісії в Австрії Мартін Зельмайр під час виступу на "Австрійському енергетичному конгресі 2022" у Відні.

"Сьогодні ми досягли 86%. Австрія - 75%, інші країни-члени ЄС - понад 90%. Це означає, що цієї зими нам не доведеться мерзнути. Ми не потрапимо в надзвичайну ситуацію, в яку нас штовхає путін", - заявив він.

За словами Зельмайра, заповнення газових резервуарів було "недешевим, але правильним" рішенням.

Голова представництва Єврокомісії в Австрії також вказав на різке скорочення поставок газу з росії до країн ЄС. За його словами, до війни Євросоюз імпортував 40% необхідного йому газу з рф, зараз же російський газ становить лише 9% від загального обсягу газового імпорту.

Як повідомлялося, нещодавно росія повністю зупинила постачання газу до Європи через "Північний потік", що викликало черговий сплеск цін на енергетичному ринку ЄС. Євросоюз розробив стратегію подолання поточної енергетичної кризи, ключовими елементами якої є підвищення енергоефективності, диверсифікація шляхів постачання енергоресурсів з метою виходу із залежності від росії, та прискорений розвиток поновлювальних джерел енергії з метою поступової відмови від використання викопного пального.

росія погрожує країнам, що підтримують боротьбу України проти російської агресії, повним перериванням у постачанні газу, що напередодні зимового періоду може стати причиною для глибокої енергетичної кризи.