Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Швейцарії відмовляються від туристів із Росії

 

У Швейцарії вирішили відмовитися від російських туристів - з 16 вересня уряд скасував для них спрощений візовий режим, а туроператори припинили прийом замовлень із РФ.

У країні підрахували туристичний потік із Росії під час війни - відпочинок у багатій європейській країні обрали тисячі заможних росіян, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch .

За даними газети "NZZ am Sonntag", за 7 місяців 2022 року готелі у Швейцарії зареєстрували 61214 ночівлі російських туристів. Середній термін перебування - більше 3 ночей, що вище за середній. Виходить, росіяни нерідко приїжджали провести відпустку.

При цьому агресія РФ проти України та санкції все ж таки впливають на ставлення до російських туристів у країні. Швейцарська сфера туризму прагне дистанціюватися від раніше привабливого ринку, зазначає видання.

Офіційний національний туроператор Швейцарії та найбільший організатор поїздок до країни Switzerland Travel Centre AG (STC) більше не приймає бронювання з Росії.

Що дасть скасування спрощеної видачі віз

У п'ятницю 16 вересня 2022 року Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення призупинити спрощений режим видачі в'їзних віз громадянам Росії.

Рішення погоджує візові правила Швейцарії із візовими нормами Європейського союзу. У ЄС скасували спрощений візовий режим для росіян із 9 вересня. Швейцарія не входить до ЄС, але є членом Шенгенської угоди.

Зазначається, що росіянам не відмовлятимуть у видачі шенгенських віз, але процедура отримання дозволу на в'їзд буде незмінною. Тобто доведеться надавати більше документів та довідок, сплачувати збори дорожче.

Окрім туристичних обмежень, Швейцарія тимчасово припиняє ще й обмін податковою інформацією з Росією через санкції проти РФ.

Це торкнеться банківської сфери - чимало російських компаній мали свої філії у Швейцарії, щоб зберігати там свій капітал.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0768
  0,1316
 0,36

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,27 0,65 42,7021  0,16 0,38
EUR 40,5297  0,40 0,97 42,0503  0,39 0,93

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес