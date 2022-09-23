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У Швейцарії відмовляються від туристів із Росії
23:16 22.09.2022 |
У Швейцарії вирішили відмовитися від російських туристів - з 16 вересня уряд скасував для них спрощений візовий режим, а туроператори припинили прийом замовлень із РФ.
У країні підрахували туристичний потік із Росії під час війни - відпочинок у багатій європейській країні обрали тисячі заможних росіян, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch .
За даними газети "NZZ am Sonntag", за 7 місяців 2022 року готелі у Швейцарії зареєстрували 61214 ночівлі російських туристів. Середній термін перебування - більше 3 ночей, що вище за середній. Виходить, росіяни нерідко приїжджали провести відпустку.
При цьому агресія РФ проти України та санкції все ж таки впливають на ставлення до російських туристів у країні. Швейцарська сфера туризму прагне дистанціюватися від раніше привабливого ринку, зазначає видання.
Офіційний національний туроператор Швейцарії та найбільший організатор поїздок до країни Switzerland Travel Centre AG (STC) більше не приймає бронювання з Росії.
Що дасть скасування спрощеної видачі віз
У п'ятницю 16 вересня 2022 року Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення призупинити спрощений режим видачі в'їзних віз громадянам Росії.
Рішення погоджує візові правила Швейцарії із візовими нормами Європейського союзу. У ЄС скасували спрощений візовий режим для росіян із 9 вересня. Швейцарія не входить до ЄС, але є членом Шенгенської угоди.
Зазначається, що росіянам не відмовлятимуть у видачі шенгенських віз, але процедура отримання дозволу на в'їзд буде незмінною. Тобто доведеться надавати більше документів та довідок, сплачувати збори дорожче.
Окрім туристичних обмежень, Швейцарія тимчасово припиняє ще й обмін податковою інформацією з Росією через санкції проти РФ.
Це торкнеться банківської сфери - чимало російських компаній мали свої філії у Швейцарії, щоб зберігати там свій капітал.
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