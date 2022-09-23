Уряд Іспанії пропонує запровадити податок на багатих, щоб впоратися з економічною кризою

Міністерка фінансів Іспанії Марія Хесус Монтеро в четвер оголосила про те, що уряд країни працює над можливістю запровадження нового тимчасового податку на великий дохід для компенсації великих витрат для менш забезпечених людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTVE.

За словами глави іспанського Мінфіну, новий податок на багатих у разі запровадження почне діяти з 2023 року й стосуватиметься компаній, які отримують надприбутки - зокрема енергетичних компаній, - та іспанців із найбагатшими доходами.

Діятиме цей податок лише два роки, запевнила Монтеро.

Новий податок відрізнятиметься від нинішнього податку на багатство, який стягується з активів вартістю понад 700 тисяч євро і передається владі автономних спільнот. Частина з них уже оголосили про плани скасувати або зменшити його, щоб привабити великий бізнес.

Економіка Іспанії зазнала втрат через війну в Україні, зростання інфляції та цін на енергоресурси, а також високий рівень безробіття. У червні іспанський уряд виділив понад дев'ять мільярдів євро на соціальну допомогу.

А в липні стало відомо про запровадження в Іспанії "надзвичайних і тимчасових" податків для банків і енергетичних компаній на тлі зростання цін і вартості комунальних послуг, які також діятимуть два роки.