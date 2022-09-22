Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ дізналися, коли ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії

 

Європейський Союз може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її повномасштабним вторгненням в Україну вже 6-7 жовтня, коли відбудеться засідання Європейської ради, а Європейська комісія внесе відповідні пропозиції вже наступного тижня.

Як пише "Європейська правда", про це агенції Reuters повідомили дипломатичні джерела в ЄС.

Як і повідомлялося раніше, до нового пакету санкцій можуть увійти встановлення граничної ціни на російську нафту, посилення контролю над експортом високотехнологічної продукції до Росії та розширення санкційних списків.

Очікується, що обмеження цін на російську нафту відповідатиме кроку, про який домовляється "Група семи" - до її складу входять і члени ЄС: Франція, Німеччина та Італія. Воно набуде чинності в грудні - так само, як це планують у G7.

Серед інших заходів розглядаються обмеження експорту предметів розкоші. Крім того, Польща і країни Балтії пропонують заборонити імпорт російських діамантів і конфіскувати російські заморожені активи в Європі, але останнє, ймовірно, не підтримає більшість членів ЄС.

Джерела Reuters у ЄС визнали, що не можуть гарантувати швидкого ухвалення санкцій, оскільки деякі держави-члени все більше чинять опір введенню подальших обмежень щодо Росії.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0768
  0,1316
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,27 0,65 42,7021  0,16 0,38
EUR 40,5297  0,40 0,97 42,0503  0,39 0,93

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес