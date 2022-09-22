Фінансові новини
- |
- 22.09.22
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
ЗМІ дізналися, коли ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії
18:24 22.09.2022 |
Європейський Союз може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її повномасштабним вторгненням в Україну вже 6-7 жовтня, коли відбудеться засідання Європейської ради, а Європейська комісія внесе відповідні пропозиції вже наступного тижня.
Як пише "Європейська правда", про це агенції Reuters повідомили дипломатичні джерела в ЄС.
Як і повідомлялося раніше, до нового пакету санкцій можуть увійти встановлення граничної ціни на російську нафту, посилення контролю над експортом високотехнологічної продукції до Росії та розширення санкційних списків.
Очікується, що обмеження цін на російську нафту відповідатиме кроку, про який домовляється "Група семи" - до її складу входять і члени ЄС: Франція, Німеччина та Італія. Воно набуде чинності в грудні - так само, як це планують у G7.
Серед інших заходів розглядаються обмеження експорту предметів розкоші. Крім того, Польща і країни Балтії пропонують заборонити імпорт російських діамантів і конфіскувати російські заморожені активи в Європі, але останнє, ймовірно, не підтримає більшість членів ЄС.
Джерела Reuters у ЄС визнали, що не можуть гарантувати швидкого ухвалення санкцій, оскільки деякі держави-члени все більше чинять опір введенню подальших обмежень щодо Росії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна повернула полонених в обмін на Медведчука, - СБУ
|Україна повернула з полону 215 військових, серед них «азовці»
|Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну «референдуми» та мобілізація в Росії
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сенат Казахстану виключив День першого президента з державних свят
|ЗМІ дізналися, коли ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії
|Норвегія офіційно призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з РФ
|Гуру щодо санкцій: Мінфін США шукає унікального економіста
|Фінляндія заарештувала активи братів Ротенбергів та засновника Yandex
|Компанії ЄС можуть перевозити добрива, вугілля, ліс із РФ до третіх країн - роз'яснення ЄК
Бізнес
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger