ЗМІ дізналися, коли ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її повномасштабним вторгненням в Україну вже 6-7 жовтня, коли відбудеться засідання Європейської ради, а Європейська комісія внесе відповідні пропозиції вже наступного тижня.

Як пише "Європейська правда", про це агенції Reuters повідомили дипломатичні джерела в ЄС.

Як і повідомлялося раніше, до нового пакету санкцій можуть увійти встановлення граничної ціни на російську нафту, посилення контролю над експортом високотехнологічної продукції до Росії та розширення санкційних списків.

Очікується, що обмеження цін на російську нафту відповідатиме кроку, про який домовляється "Група семи" - до її складу входять і члени ЄС: Франція, Німеччина та Італія. Воно набуде чинності в грудні - так само, як це планують у G7.

Серед інших заходів розглядаються обмеження експорту предметів розкоші. Крім того, Польща і країни Балтії пропонують заборонити імпорт російських діамантів і конфіскувати російські заморожені активи в Європі, але останнє, ймовірно, не підтримає більшість членів ЄС.

Джерела Reuters у ЄС визнали, що не можуть гарантувати швидкого ухвалення санкцій, оскільки деякі держави-члени все більше чинять опір введенню подальших обмежень щодо Росії.