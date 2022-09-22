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Норвегія офіційно призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з РФ
18:20 22.09.2022 |
Норвезька влада з 22 вересня офіційно призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з Росією.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Директорату імміграції Норвегії (UDI).
"Угода про спрощення візового режиму між Норвегією та Росією тимчасово призупинена з 22 вересня 2022 року. Це означає, що звичайні правила щодо документів, багаторазових віз, зборів і часу обробки також застосовуються до громадян Росії. Спрощені правила в угоді не застосовуватимуться доти, доки не буде скасовано рішення про призупинення дії угоди", - йдеться у повідомленні.
У відомстві попередили росіян, що навіть за наявності гостьової візи чи навіть дозволу на проживання, вони можуть зіткнутися з труднощами на шляху через скасовані рейси.
"UDI не може допомогти вам поїхати до Норвегії", - йдеться у повідомленні.
У 2007 році було підписано спеціальну угоду, спрямовану на полегшення подорожей громадян двох країн. Цю угоду дуже схвально зустріли жителі північних регіонів Росії, де багато хто скористався можливістю подати заяву на багаторазову візу до Норвегії, яка діє до п'яти років.
Норвегія та Росія мають спільний сухопутний кордон протяжністю 198 кілометрів, і жителі Кольського півострова прямують через кордон за покупками, особливо по суботах.
Візовий збір зросте з €35 до €80 для всіх заявників з РФ. Термін розгляду збільшено з 10 до 15 днів, а в окремі періоди для окремих випадків до 45 днів.
Заявники також повинні підготуватися до того, щоб принести більше документів до консульства чи візових центрів, як це було до запровадження спрощених заяв у 2007 році.
Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.
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