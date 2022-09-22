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АНАЛІТИКА

Гуру щодо санкцій: Мінфін США шукає унікального економіста

 

Міністерство фінансів США відкрило нову вакансію - головного економіста щодо санкцій. До його обов'язків входить консультування Мінфіну з питань впливу санкцій на "фіскальну та грошово-кредитну політику, обмінні курси, фінансові ринки, банківську справу, інвестиції, зовнішню торгівлю, енергетику, багатосторонню допомогу, державний борг і пов'язані з цим питання", пише агентство Bloomberg із посиланням на опубліковані вимоги до кандидата.

Посада передбачає зарплату в $150 000 і вимагає допуску до секретної інформації. Переможець конкурсу очолить нещодавно створену групу економічного аналізу санкцій.

"Чого ми не хочемо, то це того, щоб хтось просто писав наукові статті на 460 сторінок. Це буде набагато більш адаптовано, сфокусовано на практичних рішеннях, поліпшеннях та оцінках", - прокоментував агентству нову посаду Алекс Паретс, радник заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки.

Після терактів 11 вересня США збільшили кількість санкцій на 933%. Санкції вводяться для боротьби з наркоторговцями, покарання Північної Кореї за її ядерну програму, боротьби з порушеннями прав людини та блокування грошових потоків Росії.

Внаслідок санкції перетворилися на складний механізм. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США нині керує щонайменше 37 окремими санкційними програмами щодо 12 000 фізичних та юридичних осіб.

Одне із завдань економіста по санкціям полягатиме в тому, щоб уникнути великих економічних потрясінь, таких, які трапилися на світовому ринку алюмінію в 2018 році після введення санкцій проти компаній, пов'язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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