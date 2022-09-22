Компанії ЄС можуть перевозити добрива, вугілля, ліс із РФ до третіх країн - роз'яснення ЄК

Єврокомісія випустила роз'яснення, згідно з якими європейські компанії можуть надавати послуги перевезення та страхування вантажів під час постачання російських добрив, деревини й вугілля до третіх країн.

"Євросоюз прагне уникнути того, щоб його санкції вплинули на продовольчу та енергетичну безпеку третіх країн у всьому світі, особливо найменш розвинених. У світлі цього зобов'язання (...) передання третім країнам певних товарів (...) має бути дозволене "для боротьби з продовольчою та енергетичною нестабільністю в усьому світі" та "задля уникнення будь-яких потенційних негативних наслідків" у третіх країнах. Це стосується постачань до третіх країн, а також фінансування або фінансового сприяння, пов'язаного з таким переданням, що здійснюють компанії ЄС або через територію ЄС (зокрема транзитом)", - ідеться в опублікованому документі.

Захід поширюється на добрива, деревину та цементні вироби, вугілля та супутні товари, продукцію нафтохімії, корми для тварин.

