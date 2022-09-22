Британія зняла мораторій на видобуток газу методом фрекінгу на тлі енергокризи

Британія у четвер офіційно зняла мораторій на видобуток газу методом фрекінгу, який діяв з 2019 року, оскільки визнала зміцнення енергопостачання країни "абсолютним пріоритетом".

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Раніше цього місяця прем'єр-міністр Ліз Трасс заявила, що фрекінг, вилучення сланцевого газу з гірських порід шляхом їхнього руйнування, буде дозволено, якщо це підтримають місцеві жителі.

Міністр з питань бізнесу та енергетики Джейкоб Ріс-Могг заявив у четвер, що необхідно вивчити всі джерела енергії для збільшення внутрішнього виробництва, "тому правильно, що ми зняли паузу, щоб реалізувати будь-які потенційні джерела внутрішнього газу".

Фрекінг, проти якого виступали екологічні групи та деякі місцеві спільноти, було заборонено після того, як галузевий регулятор попередив про неможливість передбачити силу землетрусів, які він може спричинити.

Найсильніший поштовх, викликаний фрекінгом, стався на його ділянці в Блекпулі на півночі Англії у 2011 році. Тоді зареєстрували магнітуду 2,3, - поштовхи, за словами місцевих жителів, розбудили їх уночі.

Після цього уряд запровадив систему, яка призупиняла роботи, що призводили до сейсмічної активності 0,5 або вище за шкалою Ріхтера. Тепер розглядається новий рівень сейсмічних обмежень активності.

Експерти кажуть, що фрекінг не допоможе цієї зими знизити ціни на енергоносії, оскільки для розвитку галузі знадобиться багато років. Залишається незрозумілим, чи вдасться коли-небудь видобувати значну кількість газу у Британії в такий спосіб.

На початку вересня Ліз Трасс оголосила про замороження рахунків за газ і світло на два роки.

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон у прощальній промові запевнив, що його наступниця Ліз Трасс зробить все можливе, щоб Росії не вдався її енергетичний шантаж.