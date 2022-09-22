Центральний банк Швейцарії здійснив найбільше підвищення процентної ставки в історії

Центральний банк Швейцарії здійснив найбільше підвищення ключової процентної ставки в історії після того, як Федеральна резервна система США та інші центральні банки в усьому світі вжили заходів для стримування інфляції.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

Ставка зросла з мінус 0,25% до 0,5%, поклавши край кількарічним негативним відсотковим ставкам у Швейцарії, що свідчить про стабільне зростання та низьку інфляцію в поєднанні з привабливістю Швейцарії як безпечної гавані для активів.

Швейцарський національний банк заявив, що не може виключити подальше підвищення понад "для забезпечення стабільності цін у середньостроковій перспективі". Він має на меті охолодити інфляцію, яка склала 3,5% у серпні.

Деякі економісти кажуть, що Швейцарія виявилася менш вразливою до інфляційного тиску, оскільки вартість життя в багатій альпійській країні відносно висока порівняно з країнами Європейського Союзу. У серпні інфляція в 19 країнах єврозони досягла рекордних 9,1%.

Нещодавнє різке зростання вартості швейцарського франка порівняно з євро змусило багатьох швейцарських споживачів перетинати кордон із сусідніми країнами, такими як Франція чи Німеччина, щоб купити бензин та інші споживчі товари, які раптово стали там відносно дешевшими.

Швейцарський банк зробив такий крок через день після того, як ФРС підвищила ключову ставку на три чверті пункту втретє поспіль і дала сигнал про те, що попереду ще більше підвищення.