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АНАЛІТИКА

Китай розширить тестування цифрового юаня на чотири провінції

 

Китайські провінції Сичуань, Хебей, Цзянсу та Гуандун розпочнуть тестування цифрового юаня (e-CNY). Про це пише South China Morning Post із посиланням на заступника керуючого ЦБ Фань Іфея.

Чиновник охарактеризував програму як «важливу інфраструктуру цифрової доби». Він не уточнив термінів розширення географії випробувань.

Китай тестує цифровий юань упродовж трьох років. За підсумками 2021 року обсяг транзакцій з e-CNY досяг 87,57 млрд. юанів (~$13,68 млрд.), зареєстровано 261 млн. унікальних цифрових гаманців.

Випробування проходили у Шеньчжені, Сучжоу, Сюн'ані, Ченду, Шанхаї, Хайнані, Чанше, Сіані, Ціндао, Даляні та зоні проведення зимових Олімпійських ігор. Вказані міста продовжать використовувати інструмент.

У квітні 2022 року колишній голова Народного банку Китаю Чжоу Сяочуань зазначив, що e-CNY насамперед призначений для населення та мерчантів, а не для заміни SWIFT чи «перетворення валюти на зброю».

Екс-функціонер тоді додав, що для транскордонних платежів цифровий юань можуть адаптувати в майбутньому, але і в цьому випадку CBDC, як і раніше, буде орієнтований на роздрібних користувачів.

Півтора роки тому ЦБ Китаю та ОАЕ приєдналися до проекту «мосту» для національних цифрових валют, запущеного регуляторами Гонконгу та Таїланду.

Нагадаємо, у березні 2022 року сенатор США Пет Тумі заявив про загрозу цифрового юаня для нацбезпеки.

Аналітики Deutsche Bank також припустили, що використання e-CNY у зовнішній торгівлі може підірвати домінування долара.

Пізніше група сенаторів-республіканців внесла на розгляд Конгресу США законопроект, який зобов'яже магазини додатків унеможливити використання цифрового юаня, а також будь-які apps з таким функціоналом.


Китай розширить тестування цифрового юаня на чотири провінції

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin, Китай
 

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