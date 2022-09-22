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Євросоюз готує нові санкції проти Росії, – ЗМІ
09:08 22.09.2022 |
Єврокомісія протягом кількох днів почне консультації з представниками країн ЄС щодо майбутнього пакету санкцій проти Росії.
Про це виданню Politico повідомили четверо дипломатів ЄС.
Як повідомляється, Єврокомісія наразі готує нові заходи та обговорить пропозиції з послами ЄС уже в п'ятницю, 23 вересня.
Дипломати очікують обговорення плану обмеження цін на російську нафту, який зараз обговорюється в G7.
США чинять тиск на ЄС, щоб той досяг прогресу щодо обмеження цін на нафту до того, як заборона ЄС на імпорт російської нафти набуде чинності в грудні.
Іншими потенційними заходами на столі можуть бути додаткові списки фізичних осіб, заборона на імпорт російських алмазів та інших предметів розкоші.
Раніше повідомлялося, що канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про відсутність сенсу в посиленні санкцій проти РФ, закликавши дочекатися результатів дії раніше запроваджених обмежень.
Водночас, наприкінці серпня міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримає запровадження нового, вже восьмого з початку повномасштабного вторгнення в Україну пакету санкцій ЄС проти Росії.
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