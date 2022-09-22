Міністри ЄС погодилися продовжити нові санкції проти росії - Reuters

Міністри закордонних справ ЄС домовилися підготувати нові санкції проти росії та збільшити постачання зброї Україні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що заява путіна, яка включала кроки щодо анексії українських територій і загрозу використання ядерної зброї для захисту росії, свідчить про паніку та відчай.

«Очевидно, що путін намагається знищити Україну», - сказав Боррель журналістам після зустрічі міністрів.

Після брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністри погодилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде націлений на «більш релевантні сектори російської економіки та продовжить націлюватися на осіб, відповідальних за агресивну війну в Україні», - сказав Боррель.

Міністри ЄС проведуть наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути офіційно оформлений.

Вони також домовилися про збільшення поставок зброї в Україну. Боррель відмовився повідомити подальші подробиці про тип санкцій або військової підтримки, але сказав, що, на його думку, у блоці буде "одностайна" підтримка нових заходів.

В інтерв'ю Reuters міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сказав, що Путін намагається налякати та розділити Захід, але його останні коментарі стали "моментом, що змінив гру".

Зустріч у середу має наголосити на єдності, швидкому просуванні з новим пакетом санкцій і використанні механізму фінансування Європейського миротворчого фонду для збільшення поставок зброї в Україну, сказав він.

"Ми також повинні заявити про взяття на себе юридичної відповідальності. Фюрери в Кремлі не повинні сприймати як належне те, що їхню відповідальність за геноцидну війну слід сприймати м'яко", - сказав він.

Нагадаємо: міністри закордонних справ 27 країн блоку перебувають у Нью-Йорку на щорічних зборах світових лідерів в ООН.