Катар і німецькі компанії ведуть перемовини про постачання газу у ФРН – Bloomberg

Катар і німецькі компанії ведуть перемовини про постачання природного газу у ФРН, але поки що не ясно, коли двосторонні угоди буде укладено. Про це заявив катарський міністр закордонних справ Мухаммед бан Абдель Рахман Аль Тані, повідомляє агентство Bloomberg.

«Перемовини між Катаром і комерційними фірмами з Німеччини про постачання газу йдуть, але поки не ясно, коли контракти з державною Qatar Energy буде підписано», - зазначив глава МЗС, слова якого наводить агентство Bloomberg.

На початку тижня з'явилася інформація, що енергетичні компанії RWE і Uniper можуть найближчим часом домовитися про підписання угод, проте перемовини затримуються через підхід сторін до термінів можливих контрактів. Катар вважає за краще укласти з німецькими партнерами довгострокові контракти, тоді як фірми з ФРН віддають перевагу короткостроковим, розраховуючи вже у недалекому майбутньому відмовитися від газу як основної сировини для виробництва електроенергії.

Найближчими вихідними канцлер ФРН Олаф Шольц вирушає з візитом у Катар, Об'єднані Арабські Емірати й Саудівську Аравію. Одним із основних питань під час його перемовин із керівництвом цих арабських держав Перської затоки стане забезпечення постачання газу в Німеччину.

