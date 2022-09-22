Фінансові новини
- |
- 22.09.22
- |
- 02:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Катар і німецькі компанії ведуть перемовини про постачання газу у ФРН – Bloomberg
23:54 21.09.2022 |
Катар і німецькі компанії ведуть перемовини про постачання природного газу у ФРН, але поки що не ясно, коли двосторонні угоди буде укладено. Про це заявив катарський міністр закордонних справ Мухаммед бан Абдель Рахман Аль Тані, повідомляє агентство Bloomberg.
«Перемовини між Катаром і комерційними фірмами з Німеччини про постачання газу йдуть, але поки не ясно, коли контракти з державною Qatar Energy буде підписано», - зазначив глава МЗС, слова якого наводить агентство Bloomberg.
На початку тижня з'явилася інформація, що енергетичні компанії RWE і Uniper можуть найближчим часом домовитися про підписання угод, проте перемовини затримуються через підхід сторін до термінів можливих контрактів. Катар вважає за краще укласти з німецькими партнерами довгострокові контракти, тоді як фірми з ФРН віддають перевагу короткостроковим, розраховуючи вже у недалекому майбутньому відмовитися від газу як основної сировини для виробництва електроенергії.
Найближчими вихідними канцлер ФРН Олаф Шольц вирушає з візитом у Катар, Об'єднані Арабські Емірати й Саудівську Аравію. Одним із основних питань під час його перемовин із керівництвом цих арабських держав Перської затоки стане забезпечення постачання газу в Німеччину.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
|Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії
|Рада схвалила перетворення державних користувачів землі у товариства з обмеженою відповідальністю
|Референдум і ядерна бомба. Дуже коротко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Катар і німецькі компанії ведуть перемовини про постачання газу у ФРН – Bloomberg
|Прокуратура штату Нью-Йорк позивається проти Трампа та його сім'ї через фінансове шахрайство
|ФРС США очікувано підвищила ставку ще на 75 базових пунктів, щоб приборкати інфляцію
|США підтримують розширення Радбезу ООН – Байден
|Білий дім серйозно сприймає ядерні погрози Путіна, називає таку риторику безвідповідальною
|Палата представників США підтримала законопроєкт про санкції проти майже 200 росіян-корупціонерів
Бізнес
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску