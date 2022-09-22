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АНАЛІТИКА

Прокуратура штату Нью-Йорк позивається проти Трампа та його сім'ї через фінансове шахрайство

 

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс у середу подала цивільний позов проти Дональда Трампа, трьох його дітей, його бізнесу Trump Organization та його керівництва за звинуваченнями у фінансовому шахрайстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву прокуратури штату Нью-Йорк.

Згідно із заявою, прокуратура вважає, що Трамп, його діти - Дональд Трамп-молодший, Іванка Трамп і Ерік Трамп, а також вище керівництво Trump Organization обманним шляхом завищувало вартість своєї нерухомості з тим, щоб банки видавали організації більші кредити й на вигідніших умовах.

"З 2011 по 2021 роки Трамп і Trump Organization свідомо й навмисно понад 200 разів надали хибну оцінку своїх активів у щорічних заявах про фінансовий стан, щоб ввести в оману фінансові установи", - заявила Летиція Джеймс.

Генеральна прокурорка Нью-Йорку в позові вимагає оголосити постійну заборону для Трампа і його дітей обіймати керівні посади в компаніях штату, там же на п'ять років заборонити їм купувати нерухомість і змусити відповідачів відшкодувати завдані банкам збитки в розмірі 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, про розслідування щодо бізнес-імперії Трампа стало вперше відомо у 2019 році після того, як The New York Times опублікувало розслідування про його шахрайство з податковою звітністю. Відповідно до неї, бізнес Трампа не декларував прибутків і, як наслідок, не платив податки до бюджету штату Нью-Йорк, де зареєстрований.

Розслідування велося в атмосфері майже цілковитої таємності, але у ЗМІ час від часу повідомляли про затримання керівництва Trump Organization. Також відомо, що генпрокурорка штату Нью-Йорку відмовилася від досудового врегулювання позову з представниками Трампа.

Оскільки позов є цивільним, він не передбачає кримінального покарання (тобто ув'язнення) для його фігурантів. Але, як уточнила у своїй заяві Джеймс, матеріали справи були передані до Служби внутрішніх доходів США, яка може почати кримінальне розслідування щодо бізнес-імперії Трампа.

Розслідування Trump Organization - не єдине, в якому так чи інак фігурує Трамп. Ведеться розслідування подій 6 січня 2021 року під Капітолієм, у якому Трампа можуть звинуватити в саботажі своїх обов'язків як верховного головнокомандувача. Є також підозри щодо можливого втручання Трампа в затвердження результатів президентських виборів у штаті Джорджія.

Крім того, нещодавно Федеральне бюро розслідувань здійснило обшуки в резиденції 45-го президента США в Мар-а-Лаґо, де він, імовірно, в порушення процедури тримав секретні документи. За це Трампу може загрожувати ув'язнення.
Ключові теги: США
 

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