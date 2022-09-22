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США підтримують розширення Радбезу ООН – Байден
23:41 21.09.2022 |
Президент США Джо Байден у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН у середу підтвердив, що підтримує розширення кількості постійних та непостійних членів Ради Безпеки.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Американський президент нагадав, що Організація Об'єднаних Націй була створена державами з різними історією та ідеологією, але з огляду на глобальні зміни "настав час цій організації стати більш інклюзивною, щоб ми краще реагували на потреби сьогоднішнього світу".
"Члени Ради Безпеки ООН, повинні постійно підтримувати й захищати Статут ООН і утримуватися від застосування вето за винятком рідкісних, надзвичайних ситуацій, з тим щоб Радбез не втрачав довіри й був дієвим", - наголосив Байден.
"Саме тому США підтримують збільшення кількості постійних і непостійних представників у Раді Безпеки. Йдеться про ті держави, які ми тривалий час підтримуємо, постійне членство для країн Африки, Латинської Америки й Карибського басейну. І США зобов'язуються здійснювати цю життєво важливу роботу", - додав він.
Раніше до розширення Ради Безпеки ООН закликав канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму виступі перед Генасамблеєю.
Нагадаємо, постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд раніше оголосила, що Вашингтон підтримує реформу Ради Безпеки Організації - зокрема розширення географічного представництва її членів і використання права вето.
Досі США утримувалися від публічної підтримки будь-яких змін у функціонуванні найголовнішого органу ООН, який може ухвалювати обов'язкові для виконання рішення.
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