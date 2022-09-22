Білий дім серйозно сприймає ядерні погрози Путіна, називає таку риторику безвідповідальною

Стратегічний координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то на неї чекатимуть серйозні наслідки.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю ABC News.

Кірбі сказав, що останні ядерні погрози Путіна є "типовими", але Сполучені Штати та їхні союзники все ще сприймають їх "серйозно".

"Ми завжди повинні сприймати таку риторику серйозно", - додав він.

"Це безвідповідальна риторика для ядерної держави, але це не є нетиповим у порівнянні з тим, що він говорив останні сім місяців. Ми сприймаємо це серйозно. Ми стежимо, наскільки можемо, за їхньою стратегічною позицією, щоб, якщо знадобиться, можна було змінити нашу. Ми не бачили жодних ознак того, що це потрібно прямо зараз" - зазначив Кірбі.

І якщо Росія все-таки застосує ядерну зброю, за словами Кірбі, "це матиме серйозні наслідки".

Хоча Москва анексувати окуповані Росією території в Україні та спробувати політично легітимізувати це за допомогою фіктивних референдумів у найближчі дні та тижні, Кірбі сказав, що Сполучені Штати все одно вважатимуть ці території територією України.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну системами безпеки та іншою фінансовою допомогою, як сказав президент, стільки, скільки буде потрібно", - додав він.

"Це українська територія. Неважливо, який фіктивний референдум вони влаштують і яке голосування вони проведуть, це все одно українська територія" - наголосив Кірбі.

Президент РФ Владімір Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Президент Володимир Зеленський не вірить, що міжнародна спільнота дозволить Владіміру Путіну застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків, оскільки "неможливо зазирнути в голову" Путіну.