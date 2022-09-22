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АНАЛІТИКА

Палата представників США підтримала законопроєкт про санкції проти майже 200 росіян-корупціонерів

 

Палата представників США у вівторок підтримала внесений групою законодавців із Демократичної та Республіканської партій законопроєкт, який закликає адміністрацію Джо Байдена запровадити санкції проти майже 200 росіян, причетних до підтримки Владіміра Путіна та війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив один із авторів законопроєкту - конгресмен-демократ Том Маліновський.

Законопроєкт про корупційні дії передбачає введення обмежень щодо громадян Росії, причетних до підтримки путінського режиму. Їхній перелік підготував Фонд боротьби з корупцією, який очолює ув'язнений російський опозиційний політик Алєксєй Навальний.

Серед цих росіян - бізнесмен Роман Абрамовіч, глава RT Маргаріта Сімоньян, телеведучий Владімір Соловйов, очільниця Центробанку Ельвіра Набіулліна, патріарх РПЦ Кіріл, голова Рахункової палати РФ Алєксєй Кудрін, режисер Нікіта Міхалков, депутат Держдуми Росії Валентіна Тєрешкова тощо.

У разі ухвалення законопроєкту адміністрація Байдена повинна проаналізувати, чи включені згадані особи в санкційний перелік, і якщо ні - або зробити це, або пояснити Конгресу, чому такий крок не може бути ухвалений.

"Цим законопроєктом ми надсилаємо чіткий двопартійний сигнал, що Конгрес підтримує український народ і тих сміливих росіян, які просили нас вжити заходів проти тих, хто дозволяє Путіну здійснювати корупційні дії", - прокоментував Маліновський.

Зазначається, що законопроєкт підтримали такі організації, як Transparency International US, Freedom House, Free Russia Foundation, Razom for Ukraine, Український конгресовий комітет і Форум свободи Білорусі.

Тепер документ має також підтримати Сенат і підписати президент США.

Ключові теги: США, Росія
 

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