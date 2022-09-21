Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Фінляндії виступили за закриття кордонів для росіян після рішення про мобілізацію

 

Голова комітету парламенту Фінляндії з закордонних справ Юссі Халла-ахо вважає, що його країні слід зробити висновки з рішення про часткову мобілізацію в РФ, особливо якщо йдеться про туристичні візи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

"Наш сусід - країна, яка вустами свого міністра оборони каже, що перебуває у стані війни із Заходом. Фіни мають зробити з цього висновки, наприклад щодо пересування росіян", - заявив Халла-ахо.

Правильним висновком, на думку політика, було б закрити кордони для росіян.

"Як мінімум, Фінляндія має виявити солідарність з Україною та країнами Балтії, а також з Польщею та закрити останній сухопутний кордон із Росією, через який російські туристи та люди, які можуть маскуватися під туристів, наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони", - заявив він.

На думку Халла-ахо, ситуація з мобілізацією викликає занепокоєння у Фінляндії.

У Фінляндії проживають тисячі громадян Росії, а також осіб із двома громадянствами - Фінляндії та Росії. Росія не визнає подвійного громадянства, тобто люди, які прийняли друге громадянство, згідно з російськими законами все ще є громадянами Росії.

"Росія вважає, що має юрисдикцію над цими людьми. Що це означатиме на практиці, ще треба побачити, але є підстави для занепокоєння", - вважає Халла-ахо.

Як повідомлялося, уряд Латвії не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які захочуть виїхати з країни, щоб уникнути оголошеної мобілізації.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5247
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 13:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6333  0,74 1,81 42,8630  1,03 2,45
EUR 40,9248  0,45 1,11 42,4433  0,79 1,89

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес