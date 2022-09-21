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У Фінляндії виступили за закриття кордонів для росіян після рішення про мобілізацію
22:12 21.09.2022 |
Голова комітету парламенту Фінляндії з закордонних справ Юссі Халла-ахо вважає, що його країні слід зробити висновки з рішення про часткову мобілізацію в РФ, особливо якщо йдеться про туристичні візи.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.
"Наш сусід - країна, яка вустами свого міністра оборони каже, що перебуває у стані війни із Заходом. Фіни мають зробити з цього висновки, наприклад щодо пересування росіян", - заявив Халла-ахо.
Правильним висновком, на думку політика, було б закрити кордони для росіян.
"Як мінімум, Фінляндія має виявити солідарність з Україною та країнами Балтії, а також з Польщею та закрити останній сухопутний кордон із Росією, через який російські туристи та люди, які можуть маскуватися під туристів, наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони", - заявив він.
На думку Халла-ахо, ситуація з мобілізацією викликає занепокоєння у Фінляндії.
У Фінляндії проживають тисячі громадян Росії, а також осіб із двома громадянствами - Фінляндії та Росії. Росія не визнає подвійного громадянства, тобто люди, які прийняли друге громадянство, згідно з російськими законами все ще є громадянами Росії.
"Росія вважає, що має юрисдикцію над цими людьми. Що це означатиме на практиці, ще треба побачити, але є підстави для занепокоєння", - вважає Халла-ахо.
Як повідомлялося, уряд Латвії не видаватиме гуманітарні візи росіянам, які захочуть виїхати з країни, щоб уникнути оголошеної мобілізації.
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