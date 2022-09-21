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Сі Цзіньпін закликав китайських військових готуватися до воєнних дій
15:54 21.09.2022 |
Народна визвольна армія Китаю має сфокусуватися на підготовці до участі у справжніх бойових діях.
Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін, передає РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".
У Пекіні відбувся семінар із національної оборони та військової реформи за участю членів Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю. Голова КНР Сі Цзіньпін, який також обіймає посаду голови Центральної військової ради КНР, направив учасникам семінару низку вказівок.
Зокрема, Сі Цзіньпін наголосив, що збройні сили мають "зосередитися на підготовці до участі у справжніх бойових діях".
Глава КНР також заявив про необхідність твердо дотримуватись шляхів реалізації раніше намічених цілей реформи.
Нагадаємо, за даними ЦРУ, лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав воєначальникампідготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.
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