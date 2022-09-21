Країни ЄС вимагають винятків з енергетичних планів Єврокомісії - ЗМІ

Пропоноване обмеження доходів для виробників електроенергії в масштабах усього ЄС може зрештою не застосовуватися до вугільних електростанцій та поновлюваних видів палива, таких як біометан.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала обмежити ціну недорогих виробників електроенергії, таких як вітрова, сонячна та атомна, на рівні 180 євро за мегават-годину і використати зібраний дохід, щоб допомогти вразливим споживачам, які борються зі зростаючими рахунками за електроенергію.

За оцінками Брюсселя, країни ЄС могли б отримати 117 мільярдів євро за рахунок обмеження доходів, зберігши при цьому солідну норму прибутку для виробників відновлюваної та атомної енергії, вартість палива яких залишилася незмінною в умовах газової кризи.

Але країни ЄС тепер домагаються виключення із запропонованого заходу, згідно з документом, підготовленим Чехією, який нині головує в ЄС.

"Обмеження доходів має застосовуватися до технологій із граничними витратами, такими як, наприклад, вітрова, сонячна чи ядерна енергія чи буре вугілля", - йдеться у документі, який є першою спробою Чехії знайти компроміс на пропозицію Комісії.

У документі йдеться, що країни ЄС все ж таки можуть вирішити "зберегти або встановити певну межу ринкових доходів, отриманих від продажу електроенергії, виробленої з кам'яного вугілля", вартість якої перевищує поріг у 180 євро/МВтч.

Конкретна межа доходів від кам'яного вугілля "має дозволяти покривати ці витрати та розумну норму прибутку".

Щоб зберегти стимули для зниження споживання газу, у документі йдеться, що обмеження доходів у розмірі 180 євро/МВтч може також не має застосовуватись до таких технологій, як реагування на попит та зберігання, які забезпечують гнучкість системи електропостачання та безпосередньо конкурують із газовими електростанціями.

Альтернативи природного газу, такі як біометан, також не повинні підпадати під дію обмеження, "щоб не ставити під загрозу конверсію газових електростанцій, що існують", наголошується в документі.

Виробники електроенергії, чиї витрати вже обмежені такими заходами, як пільгові тарифи та двосторонні контракти на різницю, також буде звільнено від виконання правил.





