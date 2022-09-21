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АНАЛІТИКА

Німеччина націоналізує імпортера російського газу Uniper

 

Німеччина націоналізує енергетичний концерн Uniper, який постраждав через кризу, спричинену скороченням постачання газу з Росії. У рамках стабілізаційних заходів уряд ФРН викупить 99 відсотків активів компанії з Дюссельдорфа. Про це повідомило німецьке міністерство економіки в середу, 21 вересня.

Капітал концерну, який був найбільшим імпортером російського газу в Німеччину, збільшать на вісім мільярдів євро, а ще майже пів мільярда євро спрямують на купівлю акцій основного акціонера Uniper - фінської Fortum Oyj.

Uniper отримував більшу частину газу з РФ

Материнському концерну Fortum належить 78 відсотків акцій компанії. Uniper - міжнародна енергетична група, яка продає електрику та газ оптовим клієнтам, зокрема, комунальним підприємствам та промисловим компаніям, а також займається зберіганням газу. Крім іншого, вона є оператором дев'яти підземних газосховищ у Німеччині, Австрії та Великобританії загальним обсягом дев'ять мільярдів кубометрів. Один із найбільших у Європі операторів газосховищ відіграє важливу роль у забезпеченні газопостачання Німеччини в зимовий період та у відмові від російського газу.

Досі Uniper отримувала більшу частину газу з Росії. Наприкінці червня компанія відкликала прогноз на 2022 фінансовий рік і не опублікувала нового, заявивши, що розвиток бізнесу помітно погіршився на тлі війни РФ проти України і значного скорочення поставок газу з Росії. Через це Uniper звернулася за державною допомогою.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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