Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки з Казахстану та В'єтнаму припинили приймати російські карти «Мир» – ЗМІ

 

В'єтнамський банк BIDV та казахстанський «Халик Банк» призупинили прийом російських платіжних карток «Мир».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Forbes.

У колцентрі в'єтнамського BIDV повідомили, що не беруть карти російської платіжної системи «Мир». Банк, за словами співрозмовника у колцентрі, продовжує обслуговувати картки VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, але не "Мир".

У колцентрі "Халик Банку" повідомили, що російські карти "Мир" не обслуговуються ні через термінали, ні через банкомати.

При цьому у колцентрах решти банків Казахстану наголосили, що обслуговують карти «Мир».

15 вересня Мінфін США заявив, що іноземні банки, які укладають договори з оператором карток «Мир» - Національною системою платіжних карток (НСПК), який не підпав під санкції Заходу, «ризикують підтримати зусилля росії щодо обходу санкцій». Міністерство нагадало, що Вашингтон має право за це стягувати блокуючі санкції.

Як повідомляв Укрінформ, турецький банк İş Bankası, один із найбільших у країні, припиняє обслуговувати російську платіжну систему «Мир» після попереджень про санкції з боку США.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5247
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 13:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6333  0,74 1,81 42,8630  1,03 2,45
EUR 40,9248  0,45 1,11 42,4433  0,79 1,89

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес