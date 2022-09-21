Банки з Казахстану та В'єтнаму припинили приймати російські карти «Мир» – ЗМІ

В'єтнамський банк BIDV та казахстанський «Халик Банк» призупинили прийом російських платіжних карток «Мир».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Forbes.

У колцентрі в'єтнамського BIDV повідомили, що не беруть карти російської платіжної системи «Мир». Банк, за словами співрозмовника у колцентрі, продовжує обслуговувати картки VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, але не "Мир".

У колцентрі "Халик Банку" повідомили, що російські карти "Мир" не обслуговуються ні через термінали, ні через банкомати.

При цьому у колцентрах решти банків Казахстану наголосили, що обслуговують карти «Мир».

15 вересня Мінфін США заявив, що іноземні банки, які укладають договори з оператором карток «Мир» - Національною системою платіжних карток (НСПК), який не підпав під санкції Заходу, «ризикують підтримати зусилля росії щодо обходу санкцій». Міністерство нагадало, що Вашингтон має право за це стягувати блокуючі санкції.

Як повідомляв Укрінформ, турецький банк İş Bankası, один із найбільших у країні, припиняє обслуговувати російську платіжну систему «Мир» після попереджень про санкції з боку США.