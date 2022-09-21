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В ЄС не очікують, що до кінця року домовляться відійти від одностайності в ухваленні рішень
08:41 21.09.2022 |
Міністр у європейських справах головуючої в Раді ЄС Чехії Мікулаш Бек у вівторок заявив, що очікує на "обмежений прогрес" до кінця року в питанні відходу від одностайності в процесі ухвалення рішень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Я не надто оптимістичний, але не думаю, що дискусія програна", - сказав Бек після зустрічі міністрів у європейських справах держав-членів ЄС, зазначивши, що до кінця року "існує надія, що ми можемо досягти обмеженого прогресу".
За словами представника Чехії, питання зміни принципу ухвалення рішень у Європейському Союзі "багато держав-членів" пов'язують із процесом розширення.
Водночас за даними документа Ради ЄС, який опинився в розпорядженні Politico, кілька держав висловили підтримку відходу від одностайності в ухваленні рішень у таких сферах, як санкції, права людини, безпека і оборона.
Водночас "через украй високу політичну чутливість питання" інші держави-члени ЄС "вказують, що потребуватимуть додаткового часу, щоб висловити свої думки".
Раніше повідомлялося, що представники держав-членів ЄС розглядають механізм, який дозволяє країнам переходити від одноголосності до голосування більшістю у Раді ЄС без необхідності зміни договорів ЄС.
Як відомо, Угорщина регулярно блокує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії, вимагаючи різних поступок чи внесення поправок.
Нагадаємо, Європейська комісія 18 вересня рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів (7,5 млрд євро) за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші.
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