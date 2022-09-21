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Чехія почала імпортувати зріджений газ, Болгарія – на черзі
23:33 20.09.2022 |
Чехія почала імпортувати зріджений природний газ через новий LNG-термінал, який відкрили у Нідерландах на початку вересня. Танкер Gaslog Georgetown з першою партією газу для Чехії пришвартувався у порту Емсхавен у вівторок, 20 вересня, повідомляється на сайті чеської компанії ČEZ.
Вантаж із 170 000 куб. м зрідженого газу (що еквівалентно 100 млн куб. м в газоподібному стані) Чехія придбала в американської Cheniere.
"Протягом жовтня прибудуть ще два танкери з газом для Чехії, і ми продовжуватимемо темпами по два-три судна на місяць. Це важливий крок для енергетичної безпеки Чехії та важливий запобіжник на випадок, якщо газ від інших постачальників перестане надходити до нас у Чехію", - сказав гендиректор ČEZ Даніель Бенеш.
Термінал в Емсхавені - це перший плавучий LNG-термінал із зафрахтованих європейськими державами на цю зиму. Він розрахований на те, щоб приймати до 8 млрд кубометрів газу на рік, з яких 3 млрд призначені для Чехії. Це становить приблизно дві третини від річного споживання Чехії.
Крім ČEZ, потужності термінала законтрактували нідерландська Shell та французька Engie.
Ще одна європейська держава - Болгарія - збирається почати імпорт зрідженого газу через Грецію в листопаді.
Державна газова компанія Булгаргаз оголосила три тендери на закупівлю ЗПГ: один - на листопад-грудень, другий - на 2023 рік, третій - на наступні 10 років, пише Reuters з посиланням на Деніцу Златеву, виконавчу директорку компанії.
Вона розказала, що Булгаргаз не відкидає можливості відновлення імпорту газу з Росії, але прогресу на цьому напрямі поки що немає.
Наразі Болгарія, яка раніше майже повністю залежала від постачань газу з Росії, забезпечує близько 30% своїх потреб газом з Азербайджану, а решту купує на ринку.
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