На московській біржі почався обвал після повідомлень про «референдуми» та «мобілізацію»

У росії котирування цінних паперів на московській біржі різко пішли вниз після повідомлень про проведення «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України та рішенні Держдуми додати до Кримінального кодексу рф поняття «мобілізація» та «воєнний стан».

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Медуза після аналізу сайту мосбіржі.

На 15:12 мск індекс мосбіржі знизився на 7,54% до 2 247,2 пункта, індекс РТС впав на 7,44% до 1 177,99 пункта. На 15:20 мск частину втрат індекси відіграли, але залишалися на мінімальних рівнях за останні тижні.

Як повідомлялося, 24 лютого росія розпочала новий етап війни проти України - повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомбардують міста та села України, вбивають мирне населення. Також кремль посилює політичний режим усередині країни.