Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виробник «Олейни» продав бізнес у Росії

 

Американська агропромислова та продуктова компанія Bunge заявила, що повністю залишила російський ринок. Найбільший переробник олійних культур продав завод у Воронежі та права на бренди рослинних олій, пише Bloomberg із посиланням на повідомлення компанії.

У Росії завод був збудований у 2005 році й виробляв до 540 000 тонн сировини. Його вартість оцінюють у близько $130 мільйонів, проте реальну суму угоди купівлі-продажу компанія не оприлюднила.

За повідомленням компанії від 19 вересня, окрім потужностей у Воронезькій області, вона також позбавилась усіх прав на бренди рослинних олій у Росії, зокрема таких популярних, як Oleina й Ideal.

Таким чином, Bunge долучилася до четвірки світових гігантів торгівлі зерновими, відомих, як "ABCD", що остаточно вийшли з російського ринку - Archer Daniels Midland, Cargill і Dreyfus.

Покупцем активів Bunge у Росії став Карен Ванецян, який є контрольним акціонером російської групи компаній Exoil Group.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5247
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8932  0,28 0,69 41,8368  0,28 0,68
EUR 40,4755  0,25 0,62 41,6565  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес