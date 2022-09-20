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Елеонор Рузвельт
Виробник «Олейни» продав бізнес у Росії
15:16 20.09.2022 |
Американська агропромислова та продуктова компанія Bunge заявила, що повністю залишила російський ринок. Найбільший переробник олійних культур продав завод у Воронежі та права на бренди рослинних олій, пише Bloomberg із посиланням на повідомлення компанії.
У Росії завод був збудований у 2005 році й виробляв до 540 000 тонн сировини. Його вартість оцінюють у близько $130 мільйонів, проте реальну суму угоди купівлі-продажу компанія не оприлюднила.
За повідомленням компанії від 19 вересня, окрім потужностей у Воронезькій області, вона також позбавилась усіх прав на бренди рослинних олій у Росії, зокрема таких популярних, як Oleina й Ideal.
Таким чином, Bunge долучилася до четвірки світових гігантів торгівлі зерновими, відомих, як "ABCD", що остаточно вийшли з російського ринку - Archer Daniels Midland, Cargill і Dreyfus.
Покупцем активів Bunge у Росії став Карен Ванецян, який є контрольним акціонером російської групи компаній Exoil Group.
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